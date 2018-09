Chciał skoczyć z 8. piętra. W ręku trzymał nóż [WIDEO]

Około 21.00 w niedzielę na warszawskiej Pradze-Północ spokój mieszkańców zakłócił stojący za barierkami balkonu mężczyzna. Krzyczał, że jego domownicy chcą go zabić, a jeżeli ktoś się zbliży, nie zawaha się skoczyć. Sytuację komplikował nóż trzymany w ręku desperata.

Przy ulicy Białostockiej w pobliżu Dworca Wileńskiego doszło do szokujących scen. Uzbrojony w nóż mężczyzna wybiegł na balkon w strachu przed swoimi współlokatorami. Jak podaje "Super Express", przekroczył barierki i krzyczał, że obawia się o swoje życie. Wcześniej wyrzucił na zewnątrz krzesełko, stolik oraz suszarkę do bielizny.

Na miejsce przyjechało pogotowie, policja oraz straż pożarna. W rozmowach z desperatem pomagał też negocjator, który starał się przekonać mężczyznę do powrotu do mieszkania. Udało się to dopiero po trzech godzinach. Gdy zagrożenie zostało zażegnane, mężczyzną zajęli się ratownicy medyczni. Wciąż nie wiadomo, czy w mieszkaniu znajdowali się inni ludzie oraz co było przyczyną jego zachowania.