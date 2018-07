Chciał skoczyć z mostu do Wisły. Interweniowała policja

Stołeczni funkcjonariusze musieli zareagować błyskawicznie. 4 lipca nad ranem otrzymali zgłoszenie o pewnej osobie, która ma zamiar targnąć się na własne życie. Świadczyło o tym nerwowe zachowanie tego człowieka i to, że opiera się ciałem o zewnętrzną część barierek mostu.

W środowy poranek most Grota-roweckiego po praskiej stronie Wisły stał się tłem dramatycznej walki o życie mężczyzny. Jak dowiedzieliśmy się od Pauliny Onyszko z VI Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, do tragicznego finału brakowało naprawdę niewiele.

Jeden z funkcjonariuszy zaczął rozmawiać z mężczyzną i powoli go uspokajał. Natomiast drugi starał się w tym samym czasie kontrolować zachowanie zatrzymanego, ponieważ w pewnym momencie znalazł się on niepokojąco blisko krawędzi za barierkami. Stojący obok policjant natychmiast doskoczył do mężczyzny, złapał go za ubranie i odciągnął na bezpieczną część mostu. Wtedy nastąpiła kulminacja emocji. Mundurowi musieli przytrzymywać niedoszłego samobójcę, ponieważ stał się agresywny, szarpał się i jednocześnie próbował się uwolnić.