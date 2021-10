Chciał wstąpić do Klubu Wiewiórka. Grasował w warszawskich sklepach AGD

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kradzieży mienia. Na dodatek okazało się, że był on poszukiwany przez śródmiejski sąd. To dlatego, że 38-latek miał do odbycia karę pozbawienia wolności na 4 miesiące za przestępstwa narkotykowe. Teraz do tych zasądzonych już 4 miesięcy w zakładzie karnym grozi mu kara pięciu lat więzienia.