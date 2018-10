Chciał zgwałcić 60-latkę. Już wcześniej dopuszczał się do podobnych czynów

48-latek na przedmieściach Konstancina-Jeziorny zerwał z starszej kobiety odzież i usiłował ją zgwałcić. - Z pomocą sąsiadów został zatrzymany na terenie prywatnego przedsiębiorstwa - mówił oficer prasowy KPP w Piasecznie.

Kilka dni temu w godzinach porannych 60-latka została siłą wciągnięta w pobliskie zarośla. - Sprawca kilkukrotnie uderzył ją w twarz, co doprowadziło do utraty przytomności. Mężczyzna zdjął z niej bieliznę i usiłował ją zgwałcić - mówi WawaLove Jarosław Sawicki, Oficer prasowy KPP w Piasecznie.

- Odchodząc, dokonał kradzieży należących do niej przedmiotów osobistych - dodał.

Kiedy 60-latka wydostała się z narośli, natychmiast poinformowała policję i udała się do szpitala na obserwację.

Materiały tej sprawy zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Piasecznie, na wniosek której sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. 48-latek usłyszał już zarzut o usiłowanie zgwałcenia oraz dokonania rozboju. Za to przestępstwo grozi mu do lat 12 więzienia.