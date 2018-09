Chciał zrobić psikusa. Teraz grozi mu 12 lat więzienia

Mieszkaniec warszawskiego Ursynowa postanowił spłatać "figla" ochroniarzowi swojego budynku. 42-latek najpierw zwabił podstępem mężczyznę do siebie, potem przystawił dwa palce do jego głowy, uwięził, a na końcu okradł. Po wszystkim wyjaśnił policjantom, że "to miał być tylko żart".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mężczyzna tłumaczył rozbój... niewinnym żartem (East News, Fot: WOJTEK LASKI)

Bartłomiej O. zaplanował swój rzekomy dowcip w najdrobniejszych szczegółach. 60-letni pracownik ochrony nie mógł się spodziewać, że lokator budynku go najpierw okłamie, a następnie zamknie we własnym mieszkaniu. Nim do tego doszło, "żartowniś" poprosił o pomoc. Ochroniarz miał mu otworzyć przypadkowo zatrzaśnięte drzwi, bo ursynowianin nie mógł dostać się do środka. To była jednak pułapka.

Gdy tylko starszy mężczyzna stanął przed drzwiami, 42-latek przystawił mu do skroni dwa palce, które miały imitować broń. Zagroził też, że go zabije, po czym wepchnął zastraszoną ofiarę do swojego mieszkania i tam zamknął.

- Następnie zbiegł do pomieszczenia, w którym urzędował ochroniarz, wyłamał drzwi i dopuścił się kradzieży jego telefonu komórkowego oraz dwóch wideorejestratorów o wartości ponad 5 tys. zł - relacjonuje asp. sztab. Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy policji. Nie mógł jednak długo nacieszyć się ich posiadaniem.

Dobry żart 12 lat wart?

Na miejscu szybko zjawili się funkcjonariusze powiadomieni przez zamkniętego w mieszkaniu sprawcy ochroniarza. Policja uwolniła mężczyznę i bez kłopotu zatrzymali 42-latka. - Tłumaczył się, że chciał zrobić psikusa ochroniarzowi. Niebezpieczny żart skończył się poważnymi zarzutami, dopuszczenia się rozboju oraz gróźb karalnych - wyjaśnia Koniuszy.

Podejrzany trafił do aresztu, a następnie stanął przed sądem. Na wniosek policjantów i prokuratora zadecydowano o trzymiesięcznym areszcie. Przez ten czas lokator o wątpliwym poczuciu humoru będzie mógł przygotować się do procesu. W jego przypadku może się zakończyć wyrokiem 12-letniego więzienia.

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl