Chciała zaczipować psa. Usłyszała, że bez Karty Warszawiaka to niemożliwe

Władze miasta po raz kolejny prowadzą akcję darmowego czipowania, sterylizowania i kastrowania zwierząt. Mieszkanka stolicy zdziwiła się, gdy odmówiono jej wykonania usługi. - Płacę podatki w Warszawie, jestem tutaj zameldowana, a mimo tego nie mogę skorzystać z tego, co mi się należy - napisała nasza czytelniczka.

Kastracja psa w prywatnej klinice wynosi ok. 400 zł. Z dofinansowaniem od miasta koszt zmniejsza się do 100 zł, dlatego ten program cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców stolicy. Łącznie w ramach programu zabiegom poddano już 6523 zwierząt w Warszawie.

W tym roku zasady akcji nieco się zmieniły. Z zabiegów mogą korzystać wyłącznie te zwierzęta, których właściciele płacą podatki w Warszawie i posiadają aktualną Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. – Uważam to za dyskryminację mieszkańców, którzy jej nie posiadają. Płacę podatki w Warszawie, jestem tutaj zameldowana, a mimo tego nie mogę skorzystać z tego, co mi się należy. Pierwszy raz narzucono taki wymóg. Rozumiem, że chce się promować tą kartą meldunek albo rozliczanie się w Warszawie, ale nie może to być jedynym czynnikiem przy tego typu akcjach. Żeby chociaż miasto dodało słowo "lub". Kolejny dowód na to jak bezmyślni są urzędnicy w naszym mieście – napisała do WawaLove pani Anna.