Chcieli ukraść sprzęt z pojazdów. Zatrzymani w trakcie ucieczki

Policjanci pobiegli za uciekinierem. Podejrzany przeskoczył rzekę Mienię w tym samym momencie, co policjanci. Obezwładnili mężczyznę i doprowadzili go do radiowozu.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu otwockiego, w wieku 37 i 40 lat. Trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzut współudziału w popełnieniu kradzieży. Sprawa niebawem trafi do sądu. Podejrzanym grożą kary do pięciu lat pozbawienia wolności.