Choć ma 75 lat, wciąż prowadzi swój zakład. Naprawia buty od sześciu dekad

Do pracy przychodzi codziennie o 8 rano i przez 10 godzin siedzi w małym pokoju na Starym Mieście. Pan Tadeusz w swoim zawodzie lubi wszystko, bo, jak mówi, "wszystko zrobi". Od 60 lat naprawia warszawiakom buty.

Warszawska Starówka, ulica Piwna. Od 25 lat w małym lokum w jednej z bram mieści się szewska pracownia. Za niewielkimi drzwiami, których otwarcie budzi do życia wiekowy dzwonek, znajdują się dwa stoły i czarna maszyna do szycia. Przy jednym z nich siedzi Tadeusz Kuciński, jeden z najstarszych warszawskich szewców.

Nożyczki, których używa pan Tadeusz, zostały wyprodukowane w 1937 r. – Pani zobaczy, tu jest wgniecione, tu się przetarło. Ale działa – pokazuje mi młotek, ambus i kulis szewski, wszystkie liczą sobie ładnych kilkadziesiąt lat. – Bo kiedyś to się robiło na wieczność – dodaje jego młodszy syn, który właśnie zszywa buty w kącie.

Pan Kuciński jest jednym z ostatnich szewców, którzy pracują w stolicy. Jest prawdziwym mistrzem w swoim fachu – ma ponad pół wieku doświadczenia. Takich jak on można policzyć na palcach. Większość pracuje w zawodzie od kilku dekad.

Młodych jest mało, a jak już są, to nie wszystko potrafią zrobić. – A Pan potrafi? – pytam. – Ja to wszystko zrobię! – odpowiada mi z uśmiechem warszawski szewc.

Potem trafił do konsumu, gdzie pracował dla państwa przez następne 15 lat. W międzyczasie się ożenił, urodził się jego pierwszy syn.

Choć ceny u pana Tadeusza są niskie, ludzie do jego pracowni zaglądają coraz rzadziej. Gdy pytam, kto do niego przychodzi, odpowiada, że w gruncie rzeczy to wszyscy. Młodzi, starzy, grubi, chudzi – nawet z zagranicy.