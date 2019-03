Ciągnik siodłowy uderza w stojącego busa. Dramatyczne nagranie

Pędzący trasą S8 ciągnik siodłowy wpadł z impetem w stojącego na poboczu dostawczaka. Ciężarówka jechała jeszcze przez kilkadziesiąt metrów, zostawiając za sobą szczątki busa. Zamiast hamować, kierowca nagle skręca i zatrzymuje się dopiero na barierach oddzielających jezdnie.

"Ciągnik siodłowy bez wiadomej przyczyny (może zasłabł) zjechał na pobocze, na którym stał bus, na którego pace trzy osoby poprawiały mocowanie poluzowanego ładunku. Rozpędzony ciągnik uderzył w tył dostawczaka i przepchnął go przez całą szerokość jezdni na pas zieleni. Na szczęście ludzie z dostawczaka w ostatniej chwili zeskoczyli z samochodu " - pisze w komentarzu do filmu jego autor (pisownia oryginalna - red.).

Bo jechał za szybko

Z kolei Piotr Świstak z KSP przyznał, że sprawca został ukarany mandatem, który przyjął... bez tłumaczenia się. "Nie mieliśmy podstaw do tego, by traktować to jako zasłabnięcie tego kierowcy. Z tego co ustalili policjanci, prawdopodobnie było to niedostosowanie prędkości do warunków jazdy" - przekazał funkcjonariusz portalowi.