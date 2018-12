Ciało mężczyzny w rzece, martwa kobieta w zaroślach. Mamy informację o sekcji zwłok

45-letnia kobieta leżała martwa w zaroślach. 59-latek został wyłowiony z pobliskiej rzeki. Policja nie łączy tych dwóch przypadków, ale okoliczności ich zgonu są badane przez prokuraturę. Jak udało się ustalić Wirtualnej Polsce, do sekcji zwłok w tym tygodniu raczej nie dojdzie.

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci mieszkanki Piaseczna oraz poszukiwanego od listopada mężczyzny. Prokuratura zleciła sekcję obydwu ciał, ale zapytany o ich termin Łukasz Łapczyński z warszawskiej Prokuratury Okręgowej w rozmowie z WP przyznał, że dojdzie do nich najprawdopodobniej w poniedziałek 31 grudnia. Nie wyklucza nawet, że śledczy z Zakładu Medycyny Sądowej zajmą się tym dopiero w nowym roku.