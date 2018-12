Ciało po ciąży – obalamy najpopularniejsze mity!

Piękne i idealne ciało po ciąży – właśnie o tym marzysz, przeglądając zdjęcia celebrytek będących świeżo upieczonymi mamami? Nie daj się oszukać – poznaj najważniejsze mity dotyczące wyglądu po urodzeniu dziecka. Dzięki temu dowiesz się m.in., czy wypadanie włosów po porodzie wskazuje na problemy zdrowotne i czy walka z rozstępami na brzuchu ma sens.

Chociaż ciąża to wyjątkowy okres w życiu kobiety, jest jednocześnie czasem okupionym wieloma dolegliwościami i przypadłościami. Zmieniają się m.in. włosy i skóra – cały organizm pracuje zupełnie inaczej, ponieważ musi się przygotować do wydania na świat dziecka. Nic więc dziwnego, że po porodzie ciało nie wygląda tak jak 9 miesięcy wcześniej.

W okresie ciąży zachwycałaś bujną fryzurą, a teraz, po urodzeniu dziecka, Twoje kosmyki wypadają w nadmiarze? Przeczytałaś gdzieś, że taki stan może prowadzić do wyłysienia? To mit – nawet jeśli obecnie czupryna ma mniejszą objętość.

Wypadanie włosów po porodzie to zjawisko fizjologiczne , które wiąże się nieodłącznie ze zmianami hormonalnymi. Dochodzi do gwałtownego spadku estrogenów – hormonów, które podczas ciąży odpowiadały za wydłużenie fazy anagenowej. Dlatego po narodzinach dziecka tracisz kosmyki garściami, wśród nich są jednak przede wszystkim te, które powinny były wypaść wcześniej – zgodnie ze swoim naturalnym cyklem wzrostu.

Nawet 700 kcal dziennie – tyle energii zużywa organizm mamy do produkcji wartościowego pokarmu dla dziecka. Oznacza to, że naturalne karmienie sprzyja powrotowi do wagi sprzed ciąży.

Nie łudź się jednak, że od samego przystawiania malucha do piersi pozbędziesz się nadmiaru kilogramów. Aby schudnąć po porodzie i wrócić do dawnej sylwetki – szczególnie jeśli przytyłaś więcej, niż powinnaś – musisz wdrożyć odpowiedni program. Podstawą jest zdrowy i zbilansowany jadłospis – nie może to być żadna restrykcyjna dieta! Prawidłowe żywienie uzupełnij aktywnością fizyczną – w dowolnej formie. Karmienie piersią w połączeniu z właściwym odżywianiem i ćwiczeniami pomogą w uzyskaniu zadbanego i atrakcyjnego ciała.