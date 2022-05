Circular Tex Hub 2022

Termin deadstock odnosi się do sezonowych linii odzieżowych oraz pozostałości po produkcji, które nie trafią już do sprzedaży. Nie ma w tych tekstyliach nic złego, oprócz tego, że nie są już modne. Magazynowanie pozostałości sezonowych oraz poprodukcyjnych prowadzi do zalegającego martwego zapasu, który często jest wysyłany na wysypiska śmieci lub spalany. W ramach CIRCULAR TEX HUB chcemy zachęcić marki do transparentnego zarządzania procesem produkcji oraz ekologicznej transformacji, która w długoterminowej perspektywie wesprze globalny cel. - mówi Paulina Kulik, współorganizatorka, Strategic Partnership Manager w Circular Tex Hub, strateg z wieloletnim doświadczenie w branży kupieckiej dla H&M, LPP.