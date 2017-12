Co dalej z al. Kaczyńskiego? PO będzie walczyć o Trasę Łazienkowską

W listopadzie wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zadecydował o dekomunizacji około 50 warszawskich ulic. Jedna z głównych arterii stolicy al. Armii Ludowej zmieni nazwę na ul. śp. Lecha Kaczyńskiego. Nie zgadzają się na to warszawscy radni Platformy Obywatelskiej, którzy zaproponowali nową nazwę.



- Zamiast Lecha Kaczyńskiego proponujemy Trasę Łazienkowską - powiedziała tvnwarszawa.pl radna Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Według niej, mieszkańcy są bardzo niezadowoleni ze zmiany nazwy. - Wybraliśmy Trasę Łazienkowską, bo to jest nazwa użytkowa, której mieszkańcy używają od lat. To nie jest kwestia polityczna, nie chodzi nam o zaognianie żadnych sporów, tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków - dodaje.

Co jeśli wojewoda Sipiera nie zgodzi się na to, by al. Kaczyńskiego stała się Trasą Łazienkowską? Radni PO podkreślają że wówczas będą się odwoływać od tej decyzji do sądu.