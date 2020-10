Co powinna zawierać polisa dla narciarzy?

Dlaczego warto mieć polisę dla narciarzy?

Podstawowym zadaniem, jakie ma do spełnienia polisa narciarska, jest zapewnienie kompleksowej ochrony osobom wybierającym się na narty i finansowego wsparcia w razie losowych zdarzeń. O wyborze polisy decyduje szereg przesłanek, a za koniecznością jej posiadania przemawiają głównie wysokie koszty leczenia za granicą. Narciarstwo to piękny i fascynujący sport, ale ryzyko wypadków jest tu bardzo wysokie. Narciarze są w największym stopniu narażeni na kontuzje kolan, a w dalszej kolejności na kontuzje kostek, stóp, kończyn górnych i pleców. Wybierając najlepsze ubezpieczenie narciarskie , trzeba kierować się indywidualnymi przesłankami, ale na dobrą polisę składają się przede wszystkim następujące elementy:

1. Koszty leczenia

O ile podczas narciarskich wakacji w Polsce ubezpieczenie kosztów leczenia nie jest potrzebne (oczywiście pod warunkiem, że dana osoba jest ubezpieczona w NFZ), o tyle przy wyjazdach za granicę to nieodzowny element polisy narciarskiej. Za granicą leczenie narciarskich urazów (i nie tylko) kosztuje sporo, np. we Włoszech interwencja medyczna w przypadku złamanej ręki kosztuje ok. 1500 euro – tyle trzeba zapłacić za wizytę w klinice, prześwietlenie i założenie gipsu. Koszty leczenia należy ubezpieczyć na wysoką kwotę adekwatną do miejsca pobytu, ale nie powinna być ona niższa niż 100 tys. zł.