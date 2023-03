Co warto wiedzieć o słuchawkach bezprzewodowych? Przeczytaj, zanim kupisz!

Douszne czy nauszne?

Technologia to jednak nie wszystko. Tym, co różni od siebie poszczególne modele słuchawek bezprzewodowych, jest także ich budowa. Słuchawki douszne to takie, które wkładamy bezpośrednio do uszu. Cechują się niewielkim rozmiarem i komfortem użytkowania – to dobre rozwiązanie dla osób, które nie lubią dużych modeli połączonych pałąkiem. Na rynku znajdziemy też słuchawki douszne dokanałowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, umieszczane głęboko w kanale ucha. Ten model z gumowymi nakładkami doskonale izoluje dźwięki i sprawia, że są lepiej odczuwalne. Słuchawki douszne to świetny wybór dla aktywnych. Sprawdzają się podczas spacerów, treningów i podróży.