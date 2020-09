"Czajka". Miasto zapewnia, że zrzut ścieków nie był przyczyną śniętych ryb

W konferencji prasowej wziął udział m.in. wiceprezydent stolicy Robert Soszyński, który tłumaczył, że równocześnie trwa budowa doraźnego przesyłu, który umożliwi odprowadzenie nieczystości ponownie do oczyszczalni, jak również miasto wyjaśnienia skutki awarii. Jak zapewnił zastępca prezydenta – "prace są bardzo intensywne".

"Wybrany wykonawca realizuje teraz przygotowanie rurociągu do tego, aby został on niebawem wciągnięty na istniejący już most pontonowy. Jestem przekonany, że w ciągu dwóch tygodni od dziś zaczniemy tłoczenie" – powiedział Robert Soszyński.