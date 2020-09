"Czajka". Policja weszła do MPWiK oraz urzędu miasta

"Na polecenie prokuratury do MPWiK oraz UM Warszawa weszła po godz. 17.00 policja, która zabezpiecza dokumenty. Deklarujemy pełną gotowość do współpracy. Mamy nadzieję, że organy ścigania z pełną starannością i w trosce o ustalenie prawdy przeanalizują zgromadzony materiał" - poinformowała na Twitterze rzecznik prasowy stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Do kolejnej awarii układu przesyłowego w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia po południu - dokładnie rok od ostatniego uszkodzenia kolektora. W efekcie w Warszawie od kilku dni prowadzony jest zrzut ścieków do Wisły.

- Składamy zawiadomienie w prokuraturze w sprawie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, co skutkuje znaczącym pogorszeniem stanu Wisły, a to ma wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Ma także wpływ na środowisko. Nie mamy innego wyjścia, musimy oddać sprawę do prokuratury, aby zbadała kto zawinił i jaka jest przyczyna awarii - poinformował we wtorek minister Marek Gróbarczyk.