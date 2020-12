"Czajka". Wody Polskie: ścieki płyną do Wisły

"Czajka" znów pod lupą Wód Polskich. Powodem awaria podziemnego rurociągu. O sprawie we wtorek 22 grudnia poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

"Czajka". Wody Polskie: Ścieki znów płyną do Wisły

"Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły" - poinformował Daca na Twitterze.

Prezes Wód Polskich podkreślił przy tym, że ostrzegał MPWiK o takim scenariuszu. "Niepokojące jest to, że nowa rura pod Wisłą jest niewydolna już przy takim małym deszczu. Oznacza to, że spełnia się czarny scenariusz. A ostrzegałem! Za to MPWiK próbował mnie zastraszyć" - podkreślił Przemysław Daca.