Czego możesz się spodziewać w ostatnim trymestrze ciąży? Zobacz

Kalendarz ciążowy wskazuje ostatni trymestr? Chociaż to już końcówka zmagań z niedogodnościami i dolegliwościami, musisz jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Sprawdź, co Cię czeka już niemal na finiszu ciąży.

Ostatnie tygodnie oczekiwania na narodziny dziecka są dla części kobiet bardzo wyczerpujące. Wiele nieprzyjemnych dolegliwości typowych dla 2. trymestru nabiera na sile, a u niektórych pań do głosu dochodzą te przypadłości, które męczyły je na samym początku ciąży.

Zgaga to dolegliwość, która może dręczyć przyszłą mamę już w 1. trymestrze, jednak, jak wskazuje kalendarz ciążowy , nabiera ona na sile w końcowych tygodniach. Zmiany hormonalne oraz powiększająca się macica są przyczyną cofania się treści pokarmowej do przełyku.

Typowe dla 3. trymestru są również nasilone bóle pachwin. Jest to naturalny objaw, związany z przygotowaniem się ciała do porodu: wydzielana w sporych ilościach relaksyna powoduje rozluźnienie więzadeł, co z kolei skutkuje dolegliwościami bólowymi w okolicach pachwin.