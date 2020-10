Czerwona strefa w Warszawie. Nowe obostrzenia od soboty

Czerwona strefa w Warszawie. To efekt drastycznie rosnącej liczby nowych przypadków korononawirusa. Warto jednak zaznaczyć, że Warszawa to niejedyne miasto wojewódzkie, które od soboty znajdzie się w czerwonej strefie. Oprócz stolicy Mazowsza są to również:

Bydgoszcz

Toruń

Lublin

Łódź

Kraków

Rzeszów

Białystok

Gdańsk

Kielce

Olsztyn

Poznań