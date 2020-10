Czerwona strefa w Warszawie. Zmiana liczby osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych

Jak informuje PAP, najwięcej wiernych w nabożeństwach - 525 - będzie mogło uczestniczyć w liturgiach w Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie. Jeśli spadłaby liczba zakażeń i Warszawa przesunęła się do żółtej strefy, w kościołach wymagane będzie zachowanie dystansu 4 mkw. na osobę.

"Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane, na terenie archidiecezji warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy świętej nie jest grzechem" - czytamy w komunikacie kardynała Kazimierza Nycza. Duchowny poprosił także o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych oraz odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

Koronawirus. Zamknięte cmentarze 1 listopada? Piotr Mueller o zaleceniach rządu

"Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno wymuszać na wiernych przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego" - napisał biskup Romuald Kamiński.

Czerwona strefa w Warszawie. Zmienia się liczba wiernych podczas nabożeństw

Jak wynika z danych, obecnie najwięcej wiernych w stolicy będzie mogło uczestniczyć w mszach św. w Świątyni Bożej Opatrzności. Zgodnie z nowymi zarządzeniami na liturgię do wilanowskiego kościoła wejdzie 525 osób, a w Panteonie Wielkich Polaków będzie mogło przebywać kolejne 428.

Drugim pod względem pojemności jest kościół Wszystkich Świętych, do którego może wejść jednorazowo 300 osób. Trzecim - świątynia pod wezwaniem Błogosławionego Władysława z Gielniowa na Ursynowie, która będzie mogła pomieścić 257 wiernych.

W diecezji warszawsko-praskiej najwięcej wiernych pomieści bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej. Od soboty 17 października we mszy św. może tam uczestniczyć 278 osób.

Czerwona strefa w Warszawie. Ilu wiernych będzie mogło uczestniczyć w liturgiach?

Drugą co do wielkości świątynią po prawej stronie Wisły, w której wierni będą mogli wspólnie się modlić, jest licząca ok. 1,5 tys. mkw. katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze. Zgodnie z wytycznymi w nabożeństwach w niej odprawianych będzie mogło uczestniczyć 214 osób.