Czy i gdzie warto szukać pracy poza Warszawą?

Wysokość wynagrodzenia oraz forma zatrudnienia

Dla wielu opiekunów to najważniejszy punkt w ogłoszeniu. Nie ma się co dziwić – wyjazd do opieki w Niemczech jest sposobem na zarobienie pieniędzy. Zanim odpowiesz na ofertę, przyjrzyj się zapisanej kwocie. Czy jest adekwatna do realiów pracy w opiece? Nieuczciwi pracodawcy obiecują dużo więcej, ale na miejscu okazuje się, że o podanej wypłacie można pomarzyć. Sprawdź, czy wyszczególniona suma to kwota brutto, czy netto. Być może trzeba będzie od niej odprowadzić podatki i składki, a to znacznie pomniejszy ostateczne wynagrodzenie. Czasem nieuczciwi pracodawcy podają w ogłoszeniach kwotę za cały wyjazd, nie za miesiąc. I nagle okazuje się, że te 2200 euro na rękę to wcale nie tak dużo, jak się wcześniej wydawało.