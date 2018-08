Czy w Warszawie znaleziono pytona? Są nowe informacje

Afrykańskie upały w Polsce z pewnością nie są dla pytona tygrysiego problemem, jednak egzotyczny klimat wcale nie pomaga w jego znalezieniu. Co kilka dni pojawiają się kolejne doniesienia na temat nowych śladów węża znad Wisły, ale konkretów wciąż brak. Zapytaliśmy, czy poszukiwania mają jeszcze sens.

Pyton z Warszawy zawładnął umysłami Polaków. Przez pewien czas wydawało się, że zagrożenie jest naprawdę realne. Szybko jednak pojawiły się wątpliwości, a nawet żarty na jego temat. Niedowierzanie i frustracja narastały z tygodnia na tydzień, a gdy już wydawało się, że złapanie gada to kwestia kilku dni – wąż znów zapadał się pod ziemię.

Śliska sprawa

Rekonesans obszaru, w którym zwierzę mogło najprawdopodobniej przebywać, przyniósł nieoczekiwane rezultaty. Znaleziono nowe ślady węża, a „akcja pyton” nabrała rozpędu. Jak twierdzi Dawid Fabijański z Fundacji Animal Rescue Polska, to właśnie wtedy była najlepsza okazja na złapanie gada.

- Gdybyśmy mieli bardziej zaawansowany technicznie sprzęt, mogliśmy go znaleźć w drugim dniu poszukiwań. Natknęliśmy się po deszczu na pierwszy ślad, który należał do węża znacznej wielkości. To zostało potwierdzone. Wiemy, że ten ślad był świeży, bo padało zaledwie dwie godziny wcześniej, a trop był tylko lekko rozmyty. Pyton musiał się znajdować w promieniu 300 metrów. Ale w tej ciemnej gęstwinie ciężko było cokolwiek znaleźć – przyznaje Fabijański.