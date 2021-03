Czy warto zażywać kolagen w czasie menopauzy?

Czym jest kolagen?

Kolagen to substancja, która w naturalny sposób występuje w naszym organizmie. To główne białko tkanki łącznej, stworzone wyłącznie z aminokwasów. Kolagen bierze udział w wielu istotnych funkcjach życiowych zarówno narządów, jak i tkanek, m.in. wchodzi w skład skóry właściwej. Niestety, wraz z wiekiem, ilość kolagenu w skórze zaczyna się zmniejszać, czego efektem są zmarszczki czy utrata jędrności i sprężystości.

Kto powinien używać kolagenu?

Kolagen cieszy się bardzo dużym powodzeniem zarówno w medycynie estetycznej, kosmetologii czy nawet suplementach diety. To popularny składnik produktów ujędrniających i przeciwzmarszczkowych. Po kolagen powinno się sięgać w następujących przypadkach:

Kolagen a menopauza

Menopauza to specyficzny okres w życiu kobiety. W organizmie zachodzą w tym czasie nieodwracalne zmiany, które przede wszystkim zwiastują zakończenie możliwości rozrodczych. Warto pamiętać, że menopauza to naturalny proces fizjologiczny, którego nie można zatrzymać. Klimakterium zwykle przypada na okres pomiędzy 45. a 55. rokiem życia. Średnia wieku menopauzalnego w Polsce to 51 lat.