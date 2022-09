Czym wyróżniają się nowe słuchawki AirPods Pro 2?

Słuchawki parują się za pomocą jednego stuknięcia. To oznacza, że będą startować praktycznie automatycznie i bez problemu połączą się z każdym odtwarzaczem. Dodatkowo słuchawki AirPods Pro 2 wyczuwają, czy użytkownik ma je założone w uszach. Jeśli tylko zostaną wyciągnięte, muzyka przestanie grać. Tę właściwość udało się uzyskać, montując czujniki optyczne oraz przyspieszeniomierze, które współpracują ze sobą i tym samym sterują brzmieniem. Technologia ta włączy mikrofon przy rozmowie i umożliwi odtwarzanie muzyki tuż po tym, jak słuchawki zostaną włożone do uszu. Bez względu na to, do jakiego urządzenia je podłączysz – czy do smartfona, Apple Watcha, Maca, iPada czy Apple TV – zawsze będą gwarantować fantastyczny dźwięk.