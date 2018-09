Da się zmniejszyć kolejki do lekarzy? Trzaskowski ma na to lekarstwo

- Wszyscy wiedza, że kolejki w służbie zdrowia to jeden z tematów, który wszystkim spędza sen z powiek - stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Zadeklarował sfinansowanie wizyt do czterech specjalistów.

- Zobowiązujemy się, że rozpoczniemy program w którym miasto Warszawa będzie dopłacało do wizyt u specjalistów. Z czterech specjalności, które zostały wybrane po analizach, czyli okulistów , kardiologów , alergologów i ortopedów . W co najmniej 20 warszawskich przychodniach - powiedział polityk.

Dodał, że co najmniej w jednej z 18 warszawskich dzielnic będą dodatkowe dyżury lekarzy za które zapłaci miasto. - Wyliczyliśmy, że jest możliwe, aby Warszawa rocznie sfinansowała, aż 60 tys. dodatkowych dyżurów. Co powinno rozładować przynajmniej część kolejek w obleganych specjalizacjach - zapewnił kandydat.

Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy przekonywała, że problem dotyka bardzo wiele innych miast. - Jednak do Warszawy przyjeżdża wiele osób spoza granic naszego miasta i najbardziej to odczuwamy - zaznaczyła.

- Jeżeli pacjent przyjdzie do specjalisty, to dla niego zmieni się o tyle, że będzie krócej czekał i nie będzie musiał iść do szpitala. Bo jeżeli krótsze kolejki do specjalisty, to również mniejsze kolejki na SOR-ze. Czyli rozwiązujemy dwa problemy za jednym zamachem - wyjaśniła przewodnicząc.