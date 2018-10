Debata jednak się odbędzie. Wszystkie sztaby po długich negocjacjach podpisały oświadczenie

Po długich i kłótliwych negocjacjach w końcu podpisano porozumienie. Debata odbędzie się 12 października. Jeszcze wczoraj porozumienie było pod znakiem zapytania, bo sztab Trzaskowskiego nie chciał debaty w studiu TVP.

Sebastian Kaleta poinformował, że wszyscy podpisali oświadczenie o debacie. - Jest Twist. PO odczytuje wczoraj ustalone warunki debaty (plus kilka nieistotnych niuansów) i jednak jest za - czytamy na Twitterze.

Podczas wczorajszgo spotkania przedstawiono zasady zaproponowane przez trzy stacje telewizyjne. - W naszym przekonaniu nie były one w pełni zgodne z ustaleniami podjętymi podczas ostatniego spotkania sztabów. Z naszego punktu widzenia najbardziej problematyczna jest kwestia produkcji debaty przez TVP. Uważamy, że dotychczasowe zaangażowanie TVP w kampanie Patryka Jakiego i PiS przekracza dopuszczalne standardy, co powoduje uzasadnione obawy o to, że również w tym przypadku nie zostanie zachowana zasada bezstronności wobec wszystkich kandydatów - czytamy w przesłanym WawaLove oświadczeniu.