Dlaczego warto polecieć do Pragi?

Jak dostać się do Pragi?

Z Polski do Pragi można dostać się na kilka sposobów: samolotem, samochodem, autobusem lub pociągiem. Każda z tych opcji ma wady i zalety. Dla mieszkańców Polski południowej dobrym rozwiązaniem może być dojazd autem, ponieważ zajmuje od 4 do 6 godzin (w zależności od tego, z jakiego miasta jedziemy i czy wybierzemy płatne drogi). Dla osób mieszkających w środkowej i północnej części kraju, najszybsza i najwygodniejszą metodą będzie lot samolotem. Czas przelotu z Warszawy do Pragi wynosi około 1,5 godziny, przy czym trzeba jeszcze doliczyć dojazd na lotnisko do Warszawy, czas oczekiwania na samolot, a następnie dojazd z lotniska do centrum stolicy Czech. Loty Warszawa-Praga odbywają się regularnie, a cała podróż nie powinna zająć więcej niż 4–5 godzin. Po tym czasie można już zacząć zwiedzać największe czeskie miasto.