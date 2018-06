Długi weekend za pasem – jak planujecie go spędzić?

Długi weekend to rewelacyjna okazja do tego, aby nieco zaszaleć z ukochanym – wyruszyć w spontaniczną podróż, wspólnie grillować w przydomowym ogrodzie, nadrobić filmowe zaległości i… cieszyć się gorrrącymi igraszkami!

Zbliżająca się przerwa od pracy jest wręcz idealnym czasem na** zaimprowizowanie sytuacji**, które wniosą do Waszego związku przyjemny dreszczyk ekscytacji i nieprzewidywalności . Do szalonej zabawy wystarczy jedynie Wasze gorące uczucie oraz szczypta wyobraźni. Pikantne gierki obudzą uśpione w Was pragnienia i sprawią, że znów będziecie cieszyć się swoją seksualnością.

Ta zabawa z pewnością spodoba Ci się, tym bardziej, jeśli nie jesteś zbyt odważna w sprawach łóżkowych i wolisz, aby Twój ukochany przejmował inicjatywę. Zanim wyjdzie z domu, pocałuj go namiętnie i powiedz, że właśnie dziś masz na niego ogromną ochotę. Podczas jego nieobecności w domu, zadbaj o to, aby dostał od Ciebie kilka SMS-ów o zabarwieniu erotycznym. Zanim wróci do domu, włącz w mieszkaniu Waszą ulubioną muzykę, wskocz w seksowne bodystocking, np. w odważnym, czerwonym lub przewrotnie – w białym kolorze i sącząc ulubione wino, zaczekaj na niego w sypialni. Dla urozmaicenia zabawy, możesz zostawić mu przy drzwiach kartkę z wiadomością: „Czekam na Ciebie. Znajdź mnie.”. Świetnym pomysłem na podkręcenie atmosfery jest pozostawienie mu kilku intrygujących podpowiedzi na drodze do sypialni. Mogą to być zalotne kajdanki z piórkami, czerwona packa, zachęcająca do miłosnych eksperymentów czy inne gadżety, które przydadzą Wam się do wspólnego świętowania długiego weekendu.