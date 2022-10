Dni Dyni - jesienny klimat w Centrum Janki

Dni Dyni w Centrum Janki to idealna okazja, by oderwać się od codzienności i podążyć do baśniowej krainy dyń, obfitującej w prezenty, kreatywną zabawę oraz barwy jesieni. Wydarzenie to będzie świetnym pretekstem do rodzinnego wyjścia, przyjacielskiego wypadu, czy po prostu miłego spędzenia wolnego czasu w klimatycznym miejscu.