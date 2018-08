Dobierał się do transformatora. Stanął w płomieniach

20-latek został zauważony w nocy przez mieszkańców wsi Zakręt (pow. otwocki). Mężczyzna wzbudzał podejrzenia, ponieważ "majstrował" przy urządzeniach w ciemności. Po chwili został rażony prądem i upadł na ziemię, a jego ubranie zaczęło się palić. W okolicy zaś zgasły wszystkie światła.

Policja otrzymała zgłoszenie ok. godz. 1.30 w nocy od zaniepokojonych mieszkańców położonej niedaleko Miłosnej wsi Zakręt. Według zeznań świadków podejrzany mężczyzna dobierał się do urządzeń na terenie stacji wysokiego napięcia. Nie wiadomo, czym konkretnie się zajmował, ale najprawdopodobniej chodziło o kradzież elementów instalacji.

Pech chciał, że przeskakując je, stracił równowagę i skręcił nogę. To jednak nie przeszkodziło mu w udzielaniu pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Gdy ugaszono płomienie, natychmiast przystąpiono do reanimacji. Następnie zadecydowano o przewiezieniu porażonego prądem do szpitala. Jego stan został określony jako ciężki.