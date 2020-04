Dokąd tupta nurogęś? Czerniakowską do Wisły. Pomagają policjanci

Dokąd tupta nurogęś? To proste. Z Łazienek Królewskich, przez Kanał Piaseczyński i dwie ulice: Myśliwiecką i Czerniakowską, aż do Wisły. A po co tak tupta? By nakarmić rybami dopiero co wyklute młode. Dla małych kaczek jest to bardzo trudna przeprawa. Najpierw przemierzają pełen psów i większych ptaków park, a potem ruchliwe ulice. W zasadzie bez pomocy ludzi nie mają szans, by bezpiecznie pokonać sześć pasów ulicy Czerniakowskiej.