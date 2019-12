WawaLove Poczta WP Pilot Program TV Menu Ludzie Warszawy

Artykuł sponsorowany #onelight Świąteczny Festiwal Kultur 8 godzin temu Dołącz do #onelight Świątecznego Festiwalu Kultur i odkryj radość ze wspólnego świętowania! Polacy i Żydzi żyli wspólnie na polskich ziemiach przez wieki. Obie kultury wzajemnie się przenikały, a w tym roku następuje idealna okazja do ponownego spotkania! Radosne święta Bożego Narodzenia i Chanuki, co zdarza się dość rzadko, przypadają w tym samym czasie. W ramach wspólnego świętowania w warszawskim Global EXPO odbędzie się #onelight Świąteczny Festiwal Kultur. (Materiały prasowe) Co łączy Chanukę i Boże Narodzenie? Chanuka to trwające 8 dni radosne święto wyznaczane na podstawie kalendarza żydowskiego. Upamiętnia wydarzenia z drugiego wieku przed naszą erą, gdy zwycięskie powstanie pozwoliło Żydom uwolnić się od greckiego panowania, a przede wszystkim zachować swoją tożsamość i monoteistyczną religię. W odzyskanej jerozolimskiej świątyni odprawiono kolejno 8 nabożeństw. Narodziny Jezusa Chrystusa, podobnie jak ponowne poświęcenie świątyni w Jerozolimie, oznaczają nowy etap i dobrą nowinę. W ciągu 8 dni Żydzi zapalają w swoich domach kolejno 8 świeczek na chanukowym świeczniku. Dawniej używano lampek oliwnych na pamiątkę oliwy znalezionej w jerozolimskiej świątyni. Obchody Chanuki mają rodzinny i radosny charakter. Dzieciom wręcza się upominki, a w tle słychać tradycyjne pieśni. W tym wesołym świętowaniu trudno nie znaleźć kolejnej analogii z jakże ważnym dla chrześcijan Bożym Narodzeniem. Na żydowskich stołach królują wówczas między innymi placki ziemniaczane i obficie nadziewane pączki, czyli przysmaki, którymi chętnie od dawna zajadają się także Polacy. Obie kultury przenikały się bowiem wzajemnie także w sferze kulinarnej. #onelight Świąteczny Festiwal Kultur po raz pierwszy w Polsce Nadchodzące wydarzenie będzie przede wszystkim okazją do wspólnego świętowania w wymiarze muzycznym. Warto mieć na uwadze fakt, że muzyka to kolejny obszar, w którym Polacy i Żydzi z łatwością doszukają się wzajemnych inspiracji, jakie kreowały na przestrzeni wieków. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do takiego spotkania dwóch bliskich sobie kultur niż rok, w którym Chanuka i Boże Narodzenie odbywają się jednocześnie, a Gwiazda Dawida zaświeci obok Gwiazdy Betlejemskiej. W ciągu 20 lat #onelight Świąteczny Festiwal Kultur gościł już w 20 miastach i sześciu różnych krajach. W tym wyjątkowym roku po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Oprócz wspólnego świętowania, Polacy i Żydzi mogą w ten sposób poznać się jeszcze bliżej! Czołowi polscy muzycy i wyjątkowi goście z zagranicy Wspólne świętowanie umili obecność wyjątkowych gości. Na scenie zaprezentują się czołowi polscy artyści, między innymi Adam Sztaba z orkiestrą wykonując nowe aranżacje tradycyjnych utworów chrześcijańskich, żydowskich i polskich. Wystąpią także Katarzyna Nosowska, Kayah, Skubas, Krzysztof Zalewski, Igor Herbut, Natalia Nykiel i Dawid Kwiatkowski. Posłuchać będzie można także zagranicznych artystów. Przed publicznością wystąpi światowej sławy skrzypek pochodzenia żydowskiego Maurice Sklar z Nowego Orleanu. Wywodzący się z Tel Awiwu zespół Miqedem przedstawi swoje utwory oddające charakter rodzinnego miasta położonego między wschodem i zachodem, łącząc różne gatunki muzyczne i czerpiąc inspiracje z hebrajskiej Biblii. Natomiast z Filadelfii przybędzie zrzeszająca muzyków z całego świata grupa Klezmeranians, aby zaprezentować żydowską muzykę folkową w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach. Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży od 20 listopada, a cały dochód z symbolicznej kwoty 20 PLN za bilet zostanie przekazany na cele charytatywne. To doskonała okazja, w czasie której będzie można cieszyć się prawdziwie rodzinną i pełną radości świąteczną atmosferą!