Dopadli Gruzina tuż przed startem samolotu z lotniska Chopina w Warszawie

Policja zatrzymała dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież metodą "na kolec". Obaj zostali tymczasowo aresztowani i usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Metoda „na kolec” polega ona na tym, że sprawcy przebijają oponę w samochodzie, gdy widzą, że ktoś korzysta np. z bankomatu czy idzie do banku. Kierowca wypłaca pieniądze i wsiada z powrotem do auta. Jest obserwowany przez złodziei. Kiedy orientuje się, że nie ma powietrza w oponie wymienia koło lub dzwoni po pomoc. Wówczas najczęściej nie zamyka pojazdu. Wtedy złodzieje zabierają z auta torebkę lub inną rzecz, w której jest gotówka.

Do kradzieży doszło 10 stycznia na ul. Polinezyjskiej na warszawskim Ursynowie. Podejrzani podjechali w okolicę jednego z banków. Tam obserwowali mężczyznę, który wysiadł z auta i wszedł do banku. Wówczas przebili mu oponę w samochodzie.

Policja rozpracowała złodziei

Policja podejrzewała, że za kradzieżą mogą stać dwaj obywatele Gruzji. Ustalono, że 52-latek ma zamiar wylecieć do swojego kraju. Mężczyzna został zatrzymany tuż przed odlotem do Kutaisi, po przejściu odprawy paszportowej. W trakcie kontroli osobistej zabezpieczono ok. 5,2 tys. euro oraz kluczyki do samochodu. Pojazd był zaparkowany na jednym z ursynowskich osiedli. Mężczyzna trafił do aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące.