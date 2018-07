Dostawca jedzenia próbował zgwałcić klientkę. Grozi mu do 12 lat

Mężczyzna z hinduskim obywatelstwem został zatrzymany przez mokotowskich policjantów. Jest oskarżony o próbę seksualnego wykorzystania kobiety, która zamówiła dostawę jedzenia na wynos. 36-latek trafił do aresztu.

Hinduski dostawca jedzenia zamiast sprawnie zrealizować zamówienie, postanowił wykorzystać sytuację i zaatakował bezbronną kobietę. Nieświadoma zagrożenia poszkodowana otworzyła drzwi obcemu mężczyźnie. Zatrzymany gwałtownie złapał kobietę i siłą próbował zmusić ją do seksualnego zbliżenia. Po chwili udało jej się jednak uwolnić z uścisku i o wszystkim powiadomiła policjantów.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i bez problemy ustalili tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to pracownik jednej z warszawskich firm zajmujący się dowożeniem jedzenia na wynos. Oskarżony zaprzeczał wszystkim zarzutom u nie przyznawał się do przestępstwa. Jednak zebrane w sprawie dowody nie dawały wątpliwości ani policjantom, ani prokuratorowi, który złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.