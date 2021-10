Dramat na granicy Polski z Białorusią. "Chłopiec był przerażony, nie da się zapomnieć jego oczu"

To jest tak skrajne przeżycie, że siłą rzeczy tworzą się więzi. Kiedy spotyka się przemarzniętego do szpiku kości człowieka, najszybszym sposobem na ratowanie go, jeśli nie ma się pod ręką termicznego okrycia, jest oddanie mu własnego ciepła, przytulenie takiego dziecka czy innej umierającej z wychłodzenia osoby. I serce pęka, jak się widzi to, z jakimi niewiadomymi ci udzie muszą się zmierzyć. Z jakiej pomocy skorzystać? Kto jest zagrożeniem, a kto ma dobre intencje? Czy mogą jechać do szpitala, choć są umierający - czy to nie udaremni ich dotychczasowego trudu? I co tak naprawdę teraz zrobić? Niektórzy chcieliby wrócić do domu, choć z nadzieją na nowe życie go opuszczali.