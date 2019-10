Druga linia metra. Pierwsze pociągi testują trasę na Woli, pasażerowie poczekają do wiosny

Metro kursuje na Wolę. Na razie są to jednak testy. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych stacji na Woli wiosną. Taką zapowiedź złożył prezydent Warszawy.



Druga linia metra. Stacje na Woli w listopadzie

Składy metra, które testują nową trasę, jeżdżą torami odstawczymi za stacją Rondo Daszyńskiego do przystanku Księcia Janusza. Ich kursy to jedna z ostatnich faz budowy.

Druga linia metra. Pasażerowie muszą czekać do wiosny

- W okolicach marca-kwietnia możemy liczyć na otwarcie trzech stacji na odcinku wolskim dla pasażerów. Dzięki temu mieszkańcy Woli będą mieli dostęp do metra - zapowiedział w poniedziałek prezydent Warszawy.

Dodał, że "bardzo duża część prac została już skończona", a wykończenie stacji to "dosłownie praca na najbliższych kilka tygodni". Prezydent liczy, że załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwoleń na użytkowanie nowego docinka będzie przebiegało w podobnym tempie do oddawania do użytku trzech nowych stacji na Pradze Północ i Targówku.