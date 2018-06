Dusił i katował matkę, bo ta... zabroniła mu grać na komputerze

Osiemnastolatek nie mógł znieść błagań matki o wyłączenie urządzenia i ściszenie głosu, gdy w nocy rozmawiał ze znajomymi przez internet. Na każdą taką prośbę syn odpowiadał agresją. W pewnym momencie posunął się za daleko i wylądował na wolskim komisariacie.

Do zatrzymania wyrodnego syna doszło po jednej z awantur między nim a matką. Około 4.00 nad ranem 27 czerwca wolska drogówka przyjechała do mieszkania, w którym od kilku miesięcy rozgrywało się prawdziwe piekło. Nastoletni domownik nie mógł znieść tego, że ktoś zabrania mu grania na laptopie i głośnych rozmów przez mikrofon do późnych godzin nocnych. Stracił panowanie nad sobą i rzucił się na własną rodzicielkę.