Duże utrudnienia w dojeździe do centrum Warszawy. Sprawdź objazdy

W nocy ze środy na czwartek do poniedziałku Zarząd Dróg Miejskich wyłączy z ruchu rondo Dmowskiego. W tym czasie drogowcy będą wymieniać nawierzchnię asfaltową. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się przygotować na ogromne utrudnienia.

Zamkną m.in fragment al. Jerozolimskich od ul. Poznańskiej do ul. Kruczej oraz ul. Marszałkowska od ul. Żurawiej do ul. Widok. Dla dojeżdżających Al. Jerozolimskimi do skrzyżowania z ul. Emilii Plater od strony Ochoty będą dwa pasy do skrętu w lewo na objazd. Dalej będzie można pojechać tylko z jednego pasa (utrzymany będzie także wyjazd z ul. J. Pankiewicza), ale trzeba będzie skręcić w ul. Poznańską.