Dwa razy więcej pracowników, niż uczniów. Puste podstawówki w Warszawie

W Warszawie w klasach I-III we wszystkich 227 szkołach podstawowych, uczy się na co dzień 45 tysięcy dzieci. Po narodowej kwarantannie spowodowanej wybuchem pandemii koronawirusa na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wróciło niespełna 5% z nich, czyli od 2,0 do 2,3 tysiąca. Według ankiety przeprowadzonej wśród rodziców do placówek dydaktycznych miało powrócić ponad dwa razy więcej (ponad 10,7%) najmłodszych uczniów.