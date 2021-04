Dworczyk o zaangażowaniu samorządów w szczepienia. "Proszę o solidarne podejście"

- To nie jest więc kwestia uruchomienia kolejnych punktów, choć to też oczywiście jest ważne i jeszcze przyspieszy ten proces, ale zasadniczą sprawą jest to, żeby szczepionki do Polski przyjechały i zostały sprawiedliwe podzielone. Nie tylko między największymi miastami, ale między każdym najmniejszym powiatem, najmniejszą gminą - zaznaczył Dworczyk.