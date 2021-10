Dyniowym skrytożercom stanowcze "nie". Okradziono przedszkolaki

Dyniowym skrytożercom stanowcze "nie". Ktoś okradł przedszkolaki

Przedszkole policji nie zawiadomi, bo to przecież tylko trzy malutkie dynie. Ale pięciolatki będą musiały przepracować to zdarzenie. - To chyba okazja na lekcję o emocjach. Na naukę, żeby nie robić rzeczy, które sprawią komuś przykrość. Bo jeśli zabierzemy lub zniszczymy czyjąś własność, która otoczona była troską i z emocjami pielęgnowana, robimy coś złego - zauważa nauczycielka.