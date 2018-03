Dyplomata oskarżony o posiadanie sadystycznych nagrań. Proces jeszcze się nie zaczął

Jarosławowi G. w maju ub. r. przedstawiono zarzut rozpowszechniania filmów pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt. Proces zaplanowany jest na 21 maja. "Gazeta Wyborcza" podaje, że adwokat domaga się cofnięcia sprawy na etap prokuratorskiego śledztwa.

Obrońcy dyplomaty chcą, aby prokuratura ustaliła, w jakim czasie "wszedł w posiadanie plików". Sąd w poniedziałek po raz kolejny odrzucił ten wniosek. W związku z tym proces zaplanowany jest dopiero rok po oskarżeniach prokuratury. W nieoficjalnej rozmowie "Gazety Wyborczej" z sędzią Marzenną Ahvazi-Karwowską z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy sędzia przyznaje, że taka prośba jest niemożliwa do ustalenia i bez znaczenia dla sprawy.

Wśród materiałów znajdowały się nagrania z udziałem chorej psychicznie żony, która była uzależniona od alkoholu. Jarosław G. zmuszał żonę do zabaw seksualnych z różnymi przedmiotami w zamian za alkohol. Kobieta zmarła pół roku przed śledztwem, a 66-latek zeznał, że żona na wszystko się zgadzała.

Dyplomata przyznał się jedynie do posiadania broni palnej i amunicji. A materiały pornograficzne twierdzi, że należały do jego żony. Proces będzie niejawny, a dziennikarze będą mogli usłyszeć tylko wyrok sądu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.