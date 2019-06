Dzieci miały jechać na wycieczkę. Kierowca autokaru był nietrzeźwy

Kierowca autokaru, którym dzieci z jednej ze stołecznych podstawówek miały pojechać na wycieczkę, przyjechał pod szkołę pod wpływem alkoholu. Wpadł podczas rutynowej policyjnej kontroli. Miał ok. 0,5 promila.

Uczniowie mieli we wtorek wybrać się na trzydniową wycieczkę na Mazury. Dyrekcja szkoły nr 279 na Gocławiu wcześniej zgłaszała wyjazd do wydziału drogowego policji. W dniu podróży na miejsce zgłosiła się więc grupa funkcjonariuszy do rutynowej kontroli autokaru. Jej celem było przede wszystkim weryfikacja, czy pojazd nadaje się do jazdy.