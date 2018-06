Dzielnica pod wodą. "Zapraszamy na kajaki"

W sieci ukazało się zdjęcie, na którym widać zalaną ulicę Mehoffera. Mieszańcy twierdzą, że jest to częsty widok, bo na ulicach nie ma studzienek. - Nie raz były zgłoszenia, a studzienek dalej nie ma - czytamy w komentarzach.



Internauci szybko zareagowali. - Ja mam wrażenie, że na naszych ulicach w ogóle nie ma studzienek odpływowych. Jechałam wczoraj od Annopolu do Przylesie i wszędzie po drodze jeziora. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby padało porządnie kilka dni pod rząd - pisze pani Dominika. - I słusznie Pani uważa, studzienek nie ma, bo nie ma kanalizacji. Przykład Głębocka. Dopiero coś obejściowego budują. XXI wiek i stolica europejskiego państwa - odpowiada pan Leszek.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Karolina Gałecka potwierdza, że ulica nie posiada odwodnienia, dlatego jest zalewana. - Aby je wybudować, które spełniałoby swoją role i woda byłaby skutecznie odprowadzana, ulica musi przejść kompleksową przebudowę. Jednak ZDM nie jest jednostką inwestycyjną, która wykonuje takie przebudowy. To co mogliśmy zrobić i zrobiliśmy, to wprowadzenie drenażu, ale nie rozwiązuje w stu procentach problemu - tłumaczy WawaLove rzecznik. Dodaje, że Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest za to odpowiedzialny, ale na razie nie ma w planach przebudowy ulicy Mehoffera.