Dzień Dziecka dla małych i dużych w Centrum Janki

Przejażdżka Monster Truck’iem, wznos balonem i szaleństwo na dmuchanym torze przeszkód do zdobycia za zakupy, a także strefa edukująca z zakresu pierwszej pomocy – to wszystko czeka na klientów Centrum Janki od 25 do 27 maja. A już 2 i 3 czerwca pojawi się tam m.in. Kicia Kocia, mistrz sztuk magicznych, a także szansa na skorzystanie z pełnego smakołyków Candy Baru.