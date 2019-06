Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera. W programie długa lista atrakcji

"Dzisiaj 1 czerwca. Ciekawi was zawód policjanta, strażaka, detektywa czy sapera? Czujecie w sobie małego odkrywcę? Uwielbiacie gry komputerowe? A może jesteście fanami sportu? Zapraszamy was do naszych ogrodów" - pisze do najmłodszych Kancelaria Premiera.

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera. (East News)

1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Z tej okazji Kancelaria Premiera przygotowuje dla najmłodszych wiele atrakcji. Tym razem wystartowały one już o godz. 10.

Czego można spodziewać się na miejscu? M.in. pokazów wojskowego sprzętu i nietypowych samochodów.

"Odkryjecie tajniki kryminalistyki. Sprawdzicie na własnej skórze, jak bada się odciski palców i zeskanujecie twarz w programie 3D" - informuje KPRM.

W Laboratorium Ignacego Łukasiewicza zaprezentowany zostanie m.in. 100-letni sprzęt i odczynniki chemiczne, a w Mobilnym Centrum Edukacji dzięki okularom VR można będzie się przenieść w wirtualny świat gier.

"Na aktywnych czekają piłkarzyki, unihokej oraz zajęcia z podstaw szermierki i żeglarstwa. Naszym gościom pokażemy również wnętrza KPRM, m.in. salę posiedzeń Rady Ministrów oraz gabinet premiera. Dla łasuchów przygotowaliśmy degustację smaków lasu oraz warsztaty o miodzie z udziałem bartnika i pszczół" - informuje biuro szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka najmłodszym złożyła też para prezydencka. - Dzisiaj wasze święto. Z tej okazji składamy wam nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień będzie dla was wyjątkowy i radosny - mówi prezydent Andrzej Duda w nagraniu opublikowanym na Twitterze. - Niech każdy poranek będzie dla was początkiem nowej przygody - dodaje pierwsza dama.

Z kolei w Sejmie tradycyjnie 1 czerwca rano rozpoczęła się sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.