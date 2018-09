ECCO podbija stawkę dla warszawskiego ZOO. W puli 30 000 złotych za zdjęcia ze spaceru

Czy zdjęcia ze spacerów mogą być warte 30 000 złotych? Teraz tak! W ciągu zaledwie kilkudziesięciu dni 500 internautów nadesłało swoje zdjęcia i zebrało kwotę 20 000 złotych. ECCO zdecydowało się podbić stawkę i jeśli znajdzie się kolejnych 250 osób, które zechcą wesprzeć alpakoterapię, na konto Fundacji Panda, działającej przy warszawskim ZOO, wpłaci dodatkowe 10 000 złotych, czyli w sumie aż 30 000 złotych. Akcja trwa do ECCO Walkathonu, który odbędzie się już 15 września na Agrykoli w Warszawie.

„Chodź pomóc” to akcja specjalna, towarzysząca imprezie charytatywnej ECCO Walkathon. Za każde zdjęcie wykonane podczas dowolnego spaceru, które do 15 września 2018 roku zostanie zamieszczone na stronie https://pl.ecco.com/pl-PL/eccowalkathon, ECCO przekaże 40 złotych na alpakoterapię prowadzoną przez Fundację Panda w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Beneficjentami tej akcji będą nie tylko wszyscy odwiedzający ZOO, ale przede wszystkim dzieci toczące nierówną walkę z autyzmem, chorobami psychicznymi, zaburzeniami ruchu, nadciśnieniem, depresją, ADHD, nerwicą, porażeniem mózgowym czy zespołem Downa.

– Alpakoterapia jest szczególną formą zooterapii, wspomagającą rehabilitację umysłową i motoryczną w oparciu o kontakt z alpakami. Zwierzęta szybko zaskarbiają sobie sympatięi zaufanie dzieci, które lubią się z nimi bawić. Dzięki środkom zebranym w ramach aplikacji „Chodź pomóc – ECCO Walkathon” będą mogły się o tym przekonać dzieci odwiedzające warszawskie ZOO. Bez partnera takiego jak ECCO nie mielibyśmy szansy na realizację tego projektu – wyjaśnia Ewa Rembiszewska, Prezes Fundacji PANDA.

W projekt wsparcia Fundacji PANDA zaangażowały się wybitne osobowości ze świata sportu, filmu i mediów, m.in.: Paweł Płuska, Anna Guzowska, Karol Strasburger, Paweł Wawrzecki, Beata Tadla, Karol Wójcicki.

Galerię zdjęć nadesłanych przez osoby wspierające akcję można oglądać na stronie wydarzenia https://pl.ecco.com/pl-PL/eccowalkathon. ECCO, by przekazać 30 000 złotych, musi zgromadzić w sumie 750 fotografii.

Dlaczego Alpakoterapia?

Alpaki to zwierzętami o bardzo łagodnym usposobieniu – delikatne, płochliwe i zupełnie pozbawione agresji. Są szczególnie pozytywnie nastawione do dzieci. Są inteligentne i interesują się otoczeniem. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią być głaskane i przytulane, a sam ich wygląd wzbudza sympatię i uśmiech. Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować. Dlatego doskonale sprawdzają się w zooterapii i wspomagają rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci z autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym, zespołem Downa czy niedorozwojem umysłowym. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci otwierają się i rozluźniają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę.

– Społeczność ECCO Walkathon to ludzie wrażliwi na potrzeby innych, dlatego jestem przekonany, że aktywnie włączą się w nasze działania. Każdego miłośnika spacerów zachęcam nie tylko do publikacji własnych zdjęć, ale też do dzielenia się informacją o akcji ze znajomymi, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. W ten sposób znacząco zwiększymy jej zasięg, zapewniając jak największej liczbie dzieci udział w niezwykłej formie terapii, przygotowanej przez Fundację PANDA – powiedział Maciej Wyrwas, Marketing & E-commerce Manager marki ECCO, organizatora ECCO Walkathon.

Akcja „Chodź pomóc” potrwa do 15 września, czyli dnia, w którym odbywa się ECCO Walkathon. Jeszcze można wziąć udział w tej wyjątkowej imprezie – limitowana pula biletów normalnych i dziecięcych (do 12 roku życia) do nabycia w wybranych sklepach ECCO i ECCO Kids w Polsce oraz na ecco.com w cenie 39 złotych.