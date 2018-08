Ecco walkathon po raz 10. w Warszawie

W sobotę, 15 września, na warszawskiej Agrykoli odbędzie się ECCO Walkathon, największy charytatywny spacer świata! Wystarczy przyjść i spacerować, a za każdy przebyty kilometr firma ECCO przekaże 4 złote na konto wybranej fundacji charytatywnej. Do tej pory w dziewięciu polskich edycjach akcji udział wzięło ponad 153 tysięcy spacerowiczów, którzy niemal 31 razy okrążyli ziemi, by ECCO mogło przekazać blisko 5,5 miliona złotych na cele charytatywne.

Na miejscu imprezy bilet wymieniany jest na pakiet startowy składający się z: materiałowej modnej i praktycznej torby na ramię w stylu skandynawskim, butelki wody, jabłka i przewodnika po trasach oraz identyfikatora. Podczas spaceru na identyfikator należy wkleić naklejkę otrzymaną w punkcie kontrolnym zlokalizowanym w połowie trasy, a po jej ukończeniu należy go zwrócić z zaznaczeniem na jaką fundację chcemy przekazać „wychodzone” pieniądze. W pakietach startowych dla dzieci poniżej 12 roku życia przygotowano w prezencie także kolorowy plecaczek i worek na buty ECCO Kids oraz bilet dziecięcy do duńskiego parku rozrywki LEGOLAND w Billund.

Im więcej pokonany kilometrów, tym wyższa kwota trafi do Fundacji. Dlatego ECCO Walkathon od początku swojego istnienia jest wspierany przez wiele znanych i cenionych postaci ze świata kultury, sztuki czy sportu, które zachęcają do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in.: Szymon Majewski, Agnieszka Kołodziejska, Dorota Gardias, Olivier Janiak, Kamil Nosel, Damian Michałowski, Marcin Wojciechowski, Paweł Płuska, Beata Tadla, Karol Strasburger, Paweł Wawrzecki, Anna Guzowska czy Karol Wójcicki.

W ramach jubileuszowej edycji ECCO Walkathonu zorganizowano akcję specjalną „Chodź pomóc”, w ramach której za każde zdjęcie wykonane podczas dowolnego spaceru, które

do 15 września 2018 roku zostanie zamieszczone w aplikacji, ECCO przekaże 40 złotych na alpakoterapię prowadzoną przez Fundację Panda w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Alpaki to zwierzętami o bardzo łagodnym usposobieniu – delikatne, płochliwe i zupełnie pozbawione agresji. Są szczególnie pozytywnie nastawione do dzieci, inteligentne i interesują się otoczeniem. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią być głaskane i przytulane, a sam ich wygląd wzbudza sympatię i uśmiech. Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować. Dlatego doskonale sprawdzają się w zooterapii i wspomagają rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci z autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym, zespołem Downa czy niedorozwojem umysłowym. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci otwierają się i rozluźniają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę.