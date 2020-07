Edukacja zdalna. Mazowsze otrzyma wsparcie ze środków unijnych

"Kiedy w szkołach rozpoczęła się nauka zdalna, ponad 17 tys. warszawskiej młodzieży zadeklarowało, że nie posiada żadnego sprzętu komputerowego. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży to realny problem i zarazem ogromne wyzwanie, przed jakim obecnie stajemy (…). Dzięki środkom unijnym, które mają trafić bezpośrednio do dzieci i młodzieży – a w przypadku Warszawy jest to ok. 2 mln zł – 12 stołecznych szkół zyska niezbędny sprzęt i oprogramowanie, tak potrzebne w zdalnej nauce." – poinformowała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.